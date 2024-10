Calendario ATP Parigi-Bercy 2024 oggi (30 ottobre): orari, ordine delle partite, tv, streaming

Terza giornata del Masters 1000 di Parigi-Bercy, ultimo della stagione che non vede più italiani al via. Sarebbe dovuto essere il giorno del debutto di Jannik Sinner, che invece ha alzato bandiera bianca per un virus intestinale; il suo addio toglie dunque uno dei protagonisti del torneo, ma in tanti proveranno a far vibrare gli appassionati.

Daniil Medvedev, vincitore del torneo nel 2020, aprirà i giochi sul campo centrale con Alexei Popyrin, ieri vincitore su Berrettini, mentre in serata vedremo Alexander Zverev e Ben Shelton; per il primo ci sarà Tallon Griekspoor, mentre lo statunitense, avrà contro Arthur Cazaux, che ha preso proprio il posto di Sinner in tabellone. Sul campo 1 invece Taylor Fritz ‘festeggia’ la qualificazione alle Finals con Jack Draper.

La terza giornata del Masters 1000 di Parigi-Bercy partirà oggi dalle ore 11:00. Sarà possibile seguirla in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) e in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport offrirà la Diretta testuale delle sfide degli italiani, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ATP PARIGI-BERCY 2024 OGGI

Mercoledì 30 ottobre

CAMPO CENTRALE – DALLE 11.00

A. Popyrin-D. Medvedev

A. Fils-J. Struff

G. Mpetshi Perricard-K. Khachanov

non prima delle 19.00 A. Zverev-T. Griekspoor

non prima delle 20.30 A. Cazaux-B. Shelton

CAMPO 1 – DALLE 11.00

G. Dimitrov b. T. Etcheverry

U. Humbert-M. Giron

A. Bublik-H. Rune

non prima delle 15.30 A. de Minaur-M. Kecmanovic

J. Draper-T. Fritz

CAMPO 2 – DALLE 11.00

A. Rinderknech-A. Michelsen

Z. Bergs-A. Mannarino

F. Cerundolo/T. Etcheverry-S. Gonzalez/E. Roger-Vasselin

J. Rojer/J. Salisbury-N. Skupski/M. Venus

A. Bublik/K. Khachanov-A. Fils/G. Mpetshi Perricard

S. Gille/J. Vliegen-L. Glasspool/A. Pavlasek

