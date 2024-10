Calcio femminile, la Juventus batte anche la Roma nel big match della sesta giornata di Serie A. Bene il Milan

La Vecchia Signora non si ferma davvero più. La Juventus ha vinto il big match valido per il sesto turno della Serie A 2024-2025 di calcio femminile, sconfiggendo le Campionesse d’Italia della Roma per 2-1 davanti ai più di trentamila spettatori accorsi all’Allianz Stadium per l’occasione. Prova di forza enorme per le bianconere, leader a punteggio pieno con 18 punti. Passaggio a vuoto grave invece per le capitoline, adesso addirittura a nove lunghezze dalla vetta.

Un successo confezionato nel primo tempo quello della compagine piemontese, capace di passare in vantaggio con un vero capolavoro firmato da Bonansea al tredicesimo giro di orologio. La centravanti con un insediamento chirurgico è infatti finita a tu per tu con Caesar dopo essere stata servita da uno splendido assist dalla parte opposta del campo di Cascarino. La rete non ferma l’inerzia delle padrone di casa, abili a firmare il raddoppio al 35′ con Sofia Cantore, la più lesta ad arrivare sul pallone dopo una grande mischia generata da un tentativo pericolosissima d un’altra veterana, Cristina Girelli, oggi in grande spolvero.

Alessandro Spugna corre quindi ai ripari, nella ripresa, effettuando un paio di sostituzioni che consentono alla Roma di cambiare passo, rendendosi pericolosa in più occasioni. La Juve tuttavia fa il suo, approfitta della situazione e spezza il ritmo resistendo fino al grande assalto finale, contrassegnato da un palo di Giugliano su una punizione meravigliosa, da un miracolo di Peyraud-Magnin (prodigiosa nel parare un tentativo di Linari in mezzo al caos) e, in ultimo, dopo la rete messa a referto da Glionna con un tiro preciso da rasoterra che non ha lasciato scampo all’estremo difensore juventino.

La giornata si è aperta con il successo casalingo del Milan che, nel match delle 12:30, ha regolato di misura la Sampdoria per 1-0 sfruttando il guizzo vincente di Ijeh, brava a stoppare la sfera mandandola poi di mancino all’angolino su imbucata di R. Avila. Succede poco nel confronto tra Lazio e Napoli, concluso a reti bianche.

CLASSIFICA SERIE A 2024-2025 CALCIO FEMMINILE DOPO LA SESTA GIORNATA