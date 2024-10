Calcio, il Monza rifila un netto 3-0 in trasferta al Verona e trova la sua prima vittoria stagionale in Serie A

Dopo un avvio di stagione da incubo, il Monza batte un colpo ed espugna il ‘Bentegodi’ battendo 3-0 l’Hellas Verona nel posticipo dell’ottava giornata della Serie A 2024-2025 di calcio maschile. Si tratta del primo successo in questo campionato per la squadra brianzola, che balza dall’ultimo posto in classifica alla zona salvezza virtuale in 16ma piazza (+1 sul Genoa terzultimo), mentre gli scaligeri restano nel gruppo delle dodicesime a +3 sulla zona rossa.

Partenza lanciata del Monza, che passa in vantaggio dopo soli 9 minuti con la terza rete stagionale in campionato di Dany Mota, bravo a battere Montipò su assist di Caprari con uno splendido destro al volo. L’Hellas prova a reagire e crea almeno un paio di occasioni importanti nella seconda metà del primo tempo, andando però all’intervallo sotto 1-0.

I padroni di casa, al rientro in campo, vanno ancora vicini al pareggio con Lajovic che trova però la risposta di un attento Turati. Gli ospiti salgono di colpi e sfiorano il raddoppio con la clamorosa traversa di Kyriakopoulos, per poi trovare il gol del 2-0 al 74′ ancora con Mota (su assist di Djuric) dopo essersi salvati grazie a due parate importanti del suo portiere. Il Monza chiude poi definitivamente i conti al 79′ con la prima rete in Serie A di Bianco.