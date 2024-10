Calcio femminile, vittorie di Fiorentina e Inter negli anticipi del 6° turno di Serie A

Calato il sipario sui due anticipi del sesto turno della prima fase del campionato di calcio femminile di Serie A 2024-2025. Fiorentina e Inter protagoniste quest’oggi e i pronostici, da questo punto di vista, sono stati rispettati. Le viola sono scese in campo all’Enzo Ricci e hanno sconfitto il Sassuolo 3-1.

Le nero-verdi sono passate in vantaggio grazie a una rete all’8′ della tedesca Gina-Maria Chmielinski. Nella ripresa le gigliate hanno ribaltato lo score con le marcature di un’ispirata Agnese Bonfantini al 56′, Emma Severini al 61′ e della spagnola Verónica Boquete al 69′.

Il club toscano raggiunge momentaneamente in vetta la Juventus a quota 15 punti, in attesa del big match che vedrà le bianconere opposte alle campionesse d’Italia in carica della Roma, nella sfida prevista domani all’Allianz Stadium di Torino (ore 15.30). Sono previsti almeno 30mila gli spettatori sugli spalti dell’impianto piemontese.

Vittoria esterna della Beneamata sul rettangolo verde del Como. Al Ferruccio Trabattoni il gol di Michela Cambiaghi al 12′ ha regalato i tre punti alle nerazzurre. Con questo riscontro la compagine allenata da Gianpiero Piovani si è posizionata in terza posizione nella graduatoria, con 14 punti, mentre le lariane sono ferme a 4 (settima piazza).