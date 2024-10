Calcio femminile, la Fiorentina vince in Serie A. Pari fra Sampdoria e Napoli

In attesa dei big match di domani, Inter-Juventus e Roma-Milan e dell’altro posticipo fra Como e Sassuolo, la Serie A 2024-2025 di calcio femminile ha mandato in scena la prima parte del programma della sua settima giornata.

La prima gara in agenda ha visto il pareggio senza gol fra Sampdoria e Napoli, in un duello con poche emozioni caratterizzato dall’espulsione per le partenopee di Muth, arrivata al 55′ e che comunque non ha impedito alle campane di ottenere un punto buono per la classifica.

Nella seconda partita in programma invece, quella tra Fiorentina e Lazio, è successo di tutto. A spuntarla alla fine sono state le “Viola” per 3-2, in un’altalena di emozioni che ha visto le toscane andare in vantaggio con Bonfantini per poi essere riprese (1-1 all’intervallo) e superate dalla doppietta di Goldoni. Sull’1-2, però, le ragazze di Sebastiàn De La Fuente, prima con Catena e poi ancora con Bonfantini – a pochi minuti dalla fine – hanno trovato il modo di ribaltare le sorti della contesa incamerando tre punti pesantissimi.

La classifica

Juventus 18, Fiorentina 18*, Inter 14, Milan 10, Roma 9, Lazio 6*, Napoli 5*, Como 4, Sampdoria 3*, Sassuolo 1