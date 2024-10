Calcio femminile: la Roma torna a ruggire in Serie A. Pari fra Inter e Juventus, bene il Como

Dopo gli anticipi di ieri, la Serie A di calcio femminile ha mandato in archivio la settima giornata della sua stagione 2024-2025, con tre partite che hanno offerto responsi importanti in tutte le zone della classifica.

Nell’attesissimo Inter-Juventus delle ore 12.00, all’Arena Civica di Milano finisce 0-0: non tante emozioni, anzi. Leggermente meglio le bianconere, ma alla fine un punto che soddisfa entrambe le formazioni e che consente alle piemontesi di mantenere la vetta della classifica.

Nel match delle 16 invece, uno spumeggiante Roma-Milan si conclude con la vittoria in rimonta delle capitoline che si aggrappano ai gol delle ex di lusso Manuela Giuliano e Valentina Giacinti per rimontare le rossonere, capaci di passare in vantaggio dopo 5 minuti con Ijeh ma di non riuscire a contenere il ritorno delle giallorosse per il 2-1 finale.

Infine il match salvezza fra Sassuolo e Como. Successo esterno per le lariane in uno scoppiettante 2-4 che ha visto le ospiti incamerare tre punti pesantissimi in ottica salvezza. La classifica: Juventus 19, Fiorentina 18, Inter 15, Roma 12, Milan 10, Como 7, Lazio 6, Napoli 5, Sampdoria 3, Sassuolo 1.