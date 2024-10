Calcio femminile, le migliori italiane della sesta giornata di Serie A: Cantore sempre al top, bene Baldi e Bonfantini

Anche la sesta giornata della Serie A 2024-2025 di calcio femminile è andata in archivio. Un turno di estrema importanza quello andato in scena nello scorso weekend, contrassegnato dalla vittoria della Juventus che, battendo nel big match la Roma per 2-1, ha inanellato l’ennesimo successo consecutivo proseguendo la sua strada a punteggio pieno. Bene anche l’Inter e la Fiorentina, due squadre in scia. Ma quali sono state le italiane che più si sono distinte?

CALCIO FEMMINILE LE MIGLIORI ITALIANE DELLA SESTA GIORNATA DI SERIE A

BARBARA BONANSEA (JUVENTUS) – Una leonessa. Anzi, meglio dire un falco. È sua la prima firma del successo delle bianconere contro le capitoline. La centravanti azzurra si è resa artefice di una spettacolare imbucata sull’angolo destro dell’area di rigore dove, una volta servita dall’eccezionale assist di una scatenata di Cascarino, si è ritrovata a tu per tu con Caesar battendola con un goal da bomber. Una sentenza.

SOFIA CANTORE (JUVENTUS) – Prestazione pazzesca quella della giocatrice della Juve, non solo per il goal del raddoppio segnato su grande mischia, ma anche per la quantità spropositata di palloni toccati dentro la tre quarti avversaria. Secondo i dati raccolti da OPTA per la FIGC, il 92% dei passaggi sono andati a buon fine. Chirurgica.

MICHELA CAMBIAGHI (INTER) – Senza ombra di dubbio l’atleta più pericolosa dell’Inter in occasione della disputa in esterna a casa del Como. La numero 36 infatti non solo ha messo a referto il goal della vittoria, ma anche tirato per ben tre volte verso la porta rendendosi pericolosa in molteplici occasioni.

RACHELE BALDI (INTER) – Grande occasione per il portiere classe 1994, determinata a farsi trovare pronta davanti ad un Como gagliardo e pericoloso in più occasione. Una prestazione solida che lascia ben sperare.

AGNESE BONFANTINI (FIORENTINA) – La lottatrice viola. C’è anche il suo zampino nel trionfo a casa di un Sassuolo sempre più in crisi. La giocatrice fiorentina ha realizzato infatti la rete del provvisorio 1-1, dando così il La ad una rimonta convincente. Ma la classe 1999 è stata anche colei che ha vinto più duelli nel corso della partita, simbolo di un grande impegno agonistico.

BENEDETTA GLIONNA (ROMA) – Una delle poche a brillare tra le fila delle giallorosse, andate K.O al cospetto di una Juve davvero ostica da arginare. Il suo ingresso in campo ha dato coraggio alle compagne, molto pericolose proprio nelle battute finali del match. Porta la sua firma il goal del 2-1 durante l’assalto finale.