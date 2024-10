Calcio femminile: la UEFA presenta il nuovo progetto “Unstoppable”. Investimento di un miliardo per il futuro

Portare ad un nuovo livello un settore che sta già attraversando uno dei momenti più floridi della sua storia. È questa la base di “Unstoppable”, la nuova strategia UEFA che si pone l’obiettivo non poco ambizioso di rendere il calcio femminile lo sport più squadra più praticato a livello europeo. La strategia, che guarda al periodo 2024-2030, segue il precedente piano lanciato nel 2019 e intitolato “Time for action”.

Sono quattro i principali punti cardine su cui si basa “Unstoppable”: la prima è quella anticipata in apertura (ovvero rendere il calcio femminile lo sport principale di tutte le donne europee attraverso lo sviluppo di mirati percorsi calcistici), a cui si aggiunge la volontà di rendere l’Europa la patria delle migliori calciatrici del mondo, con un contingente complessivo di 5.000 giocatrici e sei campionati. Non manca anche uno sguardo alla sostenibilità e al concetto di comunità, principio fondamentale di ogni sport.

Alta la cifra di investimento: si parla infatti di un miliardo di euro, destinati per le competizioni maggiori giovanili, sovvenzioni a club e Federazioni oltre che per progetti mirati alla crescita del movimento.

“Unstoppable è la nostra road map per gettare le basi di un futuro sostenibile, liberando il pieno potenziale del calcio femminile – ha detto il Presidente Aleksander Ceferin – Mentre entriamo in questa nuova ed entusiasmante era, dobbiamo continuare con la stessa passione che ci ha spinto fin qui. La nostra dedizione alla causa rimane forte come sempre. La nostra missione è semplice: aiutare il calcio femminile a conquistare un posto di rilievo nella comunità sportiva europea”.

A fargli eco Nadine Kessler, direttore generale UEFA per il calcio femminile: “Il calcio femminile europeo non è mai stato in una situazione migliore. Le nazionali e i club stanno eccellendo grazie a enormi investimenti, al miglioramento dei format delle competizioni e alle migliaia di opportunità di giocare a calcio a livello professionistico. Il calcio femminile in Europa è diventato uno sport per le masse, che attrae una base di tifosi sempre più ampia e diversificata e partner che contribuiscono attivamente alla sua crescita. È nostra promessa continuare a investire e proseguire il percorso di crescita del movimento. Tutte le federazioni nazionali europee, le leghe, i club, le giocatrici, i tifosi e i partner commerciali, fanno parte del nostro viaggio – perché il calcio femminile è inarrestabile”.