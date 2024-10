Calcio a 5, Salvo Samperi: “Voglio un’Italia coraggiosa, propositiva e aggressiva”

Le prime impressioni di Salvo Samperi. Dopo il raduno conoscitivo fatto dal nuovo ct della nazionale italiana di calcio a 5, il tecnico azzurro ha tratto un bilancio di quanto visto e di come è arrivato ad essere l’allenatore della massima selezione nazionale di futsal.

“Ho iniziato – racconta a Vivo Azzurro TV – sin da subito a giocare a calcio a 5, poi durante un infortunio mi venne proposto di allenare nel settore giovanile. La passione per questo ‘nuovo’ lavoro nasce probabilmente da qualcosa che senti dentro, dalla voglia di condividere principi e valori con un gruppo per raggiungere obiettivi importanti”.

Poi ha proseguito dicendo: “Lavorare con l’Italia è diverso rispetto a quanto si fa in un club. Ci sono tempistiche ridotte e poche settimane a disposizione. In questo lasso di tempo bisogna essere bravi a trasmettere principi tattici e di gruppo importanti. La mia idea è avere una squadra coraggiosa, molto propositiva in attacco e altrettanto aggressiva in difesa. Per questo bisognerà scegliere giocatori forti, ma anche funzionali: servirà fare scelte ponderate e giuste”.

Infine Salvo Samperi ha affermato: “Fortunatamente, sin dai primi giorni in raduno ho notato alcune caratteristiche importanti: questi calciatori sono lavoratori seri e professionisti assoluti. Ho visto la fame nei loro occhi, quella voglia di riportare la Nazionale verso obiettivi importanti. Se si ha a disposizione un gruppo di calciatori che sposa le idee e il progetto ed è disposto a lavorare duramente ogni giorno con determinazione sono sicuro che si potranno fare cose importanti”.