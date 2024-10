Calcio a 5, l’Italia di Salvo Samperi mette in agenda due amichevoli con la Norvegia

Dopo la settimana che ha visto protagonista la Nazionale femminile, capace di superare brillantemente il primo step rappresentato dal Main Round verso i Mondiali 2025, la Nazionale maschile di calcio a 5 torna a inserirsi nell’agenda internazionale con un doppio test amichevole.

Gli uomini di Salvo Samperi, infatti, ospiteranno la Norvegia i prossimi 4 e 5 novembre al Pala Ferroli di San Bonifacio, in due sfide fissate alle 18 e alle 19, con diretta visibile peraltro nel primo caso in tv su Rai Sport e nel secondo caso in streaming su Vivo Azzurro TV.

Sarà un’occasione importante quella contro gli scandinavi, con cui i precedenti parlano di 3 vittorie e 1 pareggio, per mettersi in moto in vista del successivo inizio delle qualificazioni agli Europei 2026, obiettivo vero di una Nazionale che sta cercando di ricostruirsi dopo anni difficili.

Samperi ha fatto capire di voler un’Italia che cambi registro: aggressiva, compatta, rapida e che sappia mettere in campo carattere e fisicità quando necessario. Costruire un gruppo che abbia un’ossatura centrale e che sappia guardare anche alle indicazioni provenienti dalla Serie A.

Vedremo quindi quali spunti verranno fuori da due partite che saranno amichevoli solo all’apparenza e che invece potrebbero iniziare a segnare un percorso che dovrà essere necessariamente di rinascita.