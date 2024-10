Bruni scuote Luna Rossa: “Possiamo vincere le ultime tre regate. Non cambierei nulla di quello che ho”

Con le spalle al muro. Non c’è altro modo per definire la situazione di Luna Rossa nella Finale della Louis Vuitton Cup 2024. Nell’atto conclusivo di selezione per stabilire l’avversaria del Defender, Emirates Team New Zealand, nel Match Race della 37ª America’s Cup, Ineos Britannia guida 6-4, avendo vinto le ultime due regate disputate ieri.

Una situazione che mette l’equipaggio guidato da Ben Ainslie a un passo del successo, mentre l’imbarcazione italiana dovrà solo vincere le restanti gare, senza ulteriori passi falsi a Barcellona (Spagna). Ne ha parlato nella conferenza stampa post regata uno dei due timonieri di Luna Rossa, Francesco Bruni: “Era una giornata importante, purtroppo non abbiamo avuto una performance fantastica. Regate molto equilibrate, condizioni difficilissime di vento forte“, le sue prime parole.

“Nella prima prova abbiamo fatto un errore di valutazione, mettendo un fiocco troppo piccolo che ha messo in difficoltà la barca, troppo carica sul timone. Per cui era molto complicato avere il controllo. Nella seconda non siamo partiti bene ed eravamo in difficoltà sin dall’inizio. Ineos, di contro, ha fatto una regata quasi perfetta, pochissimi errori e non ci hanno dato la possibilità di recuperare”, ha analizzato Bruni.

Tuttavia, non c’è alcuna intenzione di arrendersi, anche nelle considerazioni del timoniere nostrano c’è grande determinazione: “Ho il privilegio di avere un team molto forte e un Jimmy Spithill fortissimo accanto a me, molto conosciuto per le sue rimonte. Mi sento in una condizione privilegiata e non cambierei nulla. Non possiamo fare più errori, dobbiamo vincere tutti i match. Siamo consapevoli di poterlo fare e abbiamo tutte le caratteristiche per farlo. È stato così per quattro volte di fila contro gli americani e non vedo perché non possiamo farlo anche contro i britannici“.