Bob, i convocati dell’Italia per il raduno di Oberhof in preparazione del debutto stagionale

Prosegue il conto alla rovescia in vista dei primi appuntamenti della stagione per tante discipline olimpiche invernali tra cui il bob, che dovrà attendere però fino ad inizio dicembre per la tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2024-2025 in programma sulla pista tedesca di Altenberg.

La Nazionale italiana vuole presentarsi sin da subito competitiva ai nastri di partenza del massimo circuito ed è impegnata nella preparazione verso la stagione pre-olimpica in vista di Milano Cortina 2026. Le squadre azzurre A e B si alleneranno a Oberhof (in Germania) da venerdì 18 a mercoledì 23 ottobre.

Il direttore tecnico Maurizio Oioli ha convocato per il prossimo raduno Patrick Baumgartner, Robert Mircea, Eric Fantazzini, Mauro Colantoni, Riccardo Ragazzi, Mattia Variola, Lorenzo Bilotti, Alex Verginer, Fabio Batti, Matteo Storti, Alex Pagnini, Nicholas Artuso, Giada Andreautti, Tania Vicenzino, Anna Costella, Noemi Cavalleri e Giulia Chenet.