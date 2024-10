Biathlon, Lisa Vittozzi carica: “Posso ancora progredire al tiro”; Dorothea Wierer: “Obiettivo Olimpiadi”

Nella giornata di ieri la squadra azzurra di biathlon ha fatto visita alla sede di Fercam a Bolzano. Un’occasione per gli atleti italiani di visitare l’azienda che produce il truck al seguito dell’Italia nei vari appuntamenti di Coppa del mondo. Un evento al quale hanno partecipato Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer, Tommaso Giacomel, Hannah Auchentaller, Rebecca Passler ed Elia Zeni, insieme anche al direttore tecnico Klaus Hoellrigl.

Questa è stata anche l’occasione per conoscere lo stato di forma degli azzurri in vista dell’inizio di stagione. Durante la conferenza stampa il primo a prendere parola è stato un ritrovato Lukas Hofer, che ha messo nel mirino i Mondiali di Lenzerheide: “Finalmente sembra tutto in regola. Gli ultimi due anni sono stati complicati per i tanti problemi fisici, ma mi sento bene e voglio ritornare su ottimi livelli. La cosa fondamentale per me è tornare a fare le gare. Il Mondiale è sempre la più importante, pensando poi ovviamente all’anno prossimo con le Olimpiadi in casa.

La stagione del biathlon comincerà a fine novembre a Kontiolahti. Un fine settimana che sarà un banco di prova per Dorothea Wierer, che dopo gli appuntamenti televisivi di questa estate ha vissuto una preparazione sicuramente diversa: “Vediamo come andranno le prime gare. Le Olimpiadi sono il mio reale obiettivo. Ho svolto una preparazione un po’ diversa, ho perso tre settimane per aver seguito le Olimpiadi estive. Ci metterò un po’ ad entrare in forma con le prime gare”. La campionessa azzurra ha parlato anche del proprio futuro, con i Giochi in casa nel 2026 che saranno l’ultimo atto di una carriera straordinaria: “Non farò la TV full time, ma è stato davvero molto interessante e bello”.

In campo femminile i fari saranno puntati soprattutto su Lisa Vittozzi. Una stagione memorabile quella scorsa per la sappadina, che ha saputo conquistare la Coppa del Mondo ed anche l’oro nell’individuale dei Mondiali: “Sono molto tranquilla, so che posso migliorarmi. Ci sono atlete molto forti ogni anno e bisognerà difendersi”. Nella stagione passata Vittozzi ha tenuto percentuali altissime al tiro e l’azzurra si è soffermata anche su questo tema: “Nel tiro posso ancora migliorare. Lo scorso anno ho sparato ad alto livello, ma l’obiettivo è alzarlo ancora di più. Certamente non sarà facile ed anche solo avvicinare o pareggiare la percentuale dello scorso anno sarebbe ottimale”.

Chi punta ad una stagione da protagonista è sicuramente Tommaso Giacomel, che nella passata stagione ha dimostrato di stare al passo con i migliori del mondo: “Non credo che avrei potuto fare molto di più rispetto ai grandi risultati dello scorso anno. Sono molto contento di come sono andato e di come sto ora. Sto cercando di migliorare un po’ su tutto per diventare il miglior biathleta possibile”.

All’evento erano presenti anche Hannah Auchentaller e Rebecca Passler, entrambe con obiettivi importanti in questa stagione di Coppa del Mondo. Così ha commentato Auchentaller: “Non mi accontento più di partire in Coppa del Mondo, ma voglio confermare i risultati che sono in grado di fare. Avere sempre più costanza lungo tutta la stagione. Io so quello che posso dare e farlo fin da subito”. Così, invece Passler: “Voglio fare tutta la stagione in Coppa del Mondo, cercando di entrare tra le prime quindici. Devo migliorare sugli sci ed è il mio obiettivo”

Queste le parole invece del giovane Elia Zini, sicuramente uno degli azzurri più promettenti: “Punto a fare la stagione intera di Coppa del Mondo puntando alla Top-30 e magari anche primi venti. C’è fiducia e stiamo lavorando davvero molto bene”

In chiusura ha preso parola anche il direttore tecnico Klaus Hoellrigl, che si è soffermato sulle staffette: “La mista è una certezza da tempo. Abbiamo dei grandi campioni e ragazzi pronti a crescere. Dove dobbiamo migliorare sono le altre staffette, ma sono convinto che ad Anterselva nel 2026 avremo staffette pronte a prendersi la medaglia”.