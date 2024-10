Berrettini-Popyrin oggi, ATP Parigi-Bercy 2024: orario, dove vederla in tv, ordine di gioco, streaming

Seconda giornata di tabellone principale del Masters 1000 di Parigi-Bercy, l’ultimo torneo di questa categoria della stagione. In tabellone ai nastri di partenza c’erano otto italiani e oggi saranno tre gli azzurri in campo tra i quali Matteo Berrettini che debutta contro Alexei Popyrin.

Berrettini che viene dal quarto di finale raggiunti in quel di Vienna dopo le vittorie contro Fucsovics e soprattutto quella contro Tiafoe, prima di capitolare contro Khachanov. Dall’altra parte c’è Popyrin che quest’anno ha avuto la sua settimana di grazia vincendo a Montreal, l’ottavo allo US Open, per il resto nell’ultimo periodo ha fatto fatica. Due i precedenti, entrambi vinti da Berrettini di cui l’ultimo a Vienna 2021.

Il match di primo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy tra Matteo Berrettini e Alexei Popyrin è programmato come secondo a partire dalle 11.00 sul Campo 2 dopo Michelsen-Hurkacz e sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203) in base al palinsesto e in streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv.

PROGRAMMA BERRETTINI-POPYRIN ATP PARIGI-BERCY 2024

Martedì 29 ottobre

Campo 2 – Ore 11.00

Alex Michelsen (USA) vs Hubert Hurkacz (POL) [12]

A seguire

Alexei Popyrin (AUS) vs Matteo Berrettini (ITA)

COME VEDERE BERRETTINI-POPYRIN IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis Tv

Diretta live testuale: OA Sport