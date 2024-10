Berrettini-O’Connell, ATP Shanghai 2024: orario, tv, programma, streaming

Matteo Berrettini affronterà Christopher O’Connell al primo turno del Masters 1000 di Shanghai, tornano così in scena dopo il problema agli addominali che lo aveva costretto al ritiro giovedì scorso in occasione degli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Tokyo (l’azzurro si era imposto nel primo set contro il francese Arthur Fils). Il tennista italiano incrocerà l’ostico australiano sul cemento della località cinese, con il chiaro auspicio di essere sostenuto da una forma fisica brillante e di avere la meglio sull’avversario per meritarsi la sfida con il danese Holger Rune.

L’appuntamento è per giovedì 3 ottobre, sarà il secondo match sul Campo Centrale a partire dalle ore 06.30 italiane, preceduto dalla sfida tra il giapponese Nishioka e il cinese Zhou. Il 28enne numero 45 al mondo incrocerà la racchetta con il 30enne numero 79 del ranking ATP, non ci sono precedenti tra i due giocatori. Si preannuncia un confronto particolarmente serrato e avvincente, con il finalista di Wimbledon 2021 che partirà comunque con i favori del pronostico contro un rivale più basso di lui di tredici centimetri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l'orario d'inizio, il palinsesto tv e streaming di Berrettini-O'Connell.

CALENDARIO BERRETTINI-O'CONNELL, ATP SHANGHAI

Giovedì 3 ottobre

Secondo match dalle ore 06.30 Matteo Berrettini vs Christopher O’Connell – Diretta tv su Sky Sport Uno

In precedenza, a partire dalle ore 06.30 sul Campo Centrale, si giocherà Nishioka-Zhou. Al termine toccherà a Berrettini.

PROGRAMMA BERRETTINI-O’CONNELL: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.