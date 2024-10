Berrettini-Khachanov oggi, ATP Vienna 2024: orario, programma, tv, streaming

Dopo quasi quattro anni Matteo Berrettini e Karen Khachanov tornano ad affrontarsi. La ragione è data dai quarti di finale dell’ATP 500 di Vienna, che intensifica quella che è la breve stagione indoor europea. Per il romano obiettivo ritorno al penultimo atto, che aveva raggiunto nel 2019.

I precedenti sono tutti a favore dell’ex finalista di Wimbledon: un 4-0 la cui sequenza si è interrotta agli Australian Open 2021. Berrettini chiuse quella partita di terzo turno con un infortunio addominale, ma la vinse in tre tie-break. Non poté disputare gli ottavi contro Tsitsipas, ma rimase quello il miglior anno della sua carriera. Oggi per entrambi situazione cambiata: il capitolino sta risalendo in classifica, mentre Khachanov è leggermente sceso rispetto al 2023, ma mantiene sempre una certa costanza.

Il match tra Matteo Berrettini e Karen Khachanov si giocherà alle ore 18:00 o in alternativa come terzo match dopo Machac-Draper e Zverev-Musetti. Sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO BERRETTINI-KHACHANOV, ATP VIENNA 2024 OGGI

Venerdì 25 ottobre

Ore 14:00 Machac (CZE)-Draper (GBR) [7]

Non prima delle ore 15:30 Zverev (GER) [1]-Musetti (ITA) [6]

Ore 18:00 Berrettini (ITA)-Khachanov

PROGRAMMA BERRETTINI-KHACHANOV, ATP VIENNA 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, Now