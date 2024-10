Basket, Reggio Emilia fatica mezz’ora, ma poi espugna il campo del Slask Wroclaw in Champions League

Si è appena conclusa alla Hala Stulecia di Breslavia, in Polonia, la sfida valevole per il terzo turno della Basketball Champions League e sul parquet polacco sono scesi in campo i padroni di casa dello Slask Wroclaw e l’Unahotels Reggio Emilia. Per gli emiliani era caccia al secondo successo continentale, mentre i polacchi cercavano la prima vittoria stagionale.

Primo quarto che inizia con i padroni di casa che provano a dettare il ritmo, mentre Reggio Emilia fatica in attacco e trova punti solo dalle mani di Gombauld. Nonostante ciò la sfida resta sul filo dell’equilibrio grazie alla tripla di Cheatham Jr che riporta gli ospiti sotto. E a cavallo di metà quarto, dalla lunetta, arriva il sorpasso di Reggio Emilia, con le due squadre che ora si alternano in vantaggio. Percentuali basse in questo primo quarto, ben sotto il 50% dal campo, e si va al primo stop sul 17-17.

A inizio secondo quarto sale in cattedra Faye, che segna i primi 6 punti degli ospiti portandoli sul +4. Controparziale dei polacchi, che così si riportano avanti e continua l’alternanza tra le due formazioni. Non si sblocca l’equilibrio, con Barford che muove il tabellino per Reggio Emilia, ma quasi sulla sirena arriva la tripla di Nunez che manda le due formazioni al riposo con lo Slask Wroclaw avanti 35-34.

Terzo quarto che conferma la difficoltà per le due squadre a scollarsi di dosso l’avversaria, con Winston che tiene l’Unahotels viva e in partita, mentre resta a punteggio molto basso il match. Provano gli emiliani ad allungare nella parte finale del terzo quarto, lo fanno con i liberi di Gombauld e Smith, ma risponde lo Slask e si va all’ultimo stop sul 51-53 per Reggio Emilia.

Gli ultimi 10 minuti iniziano con un paio di canestri a testa, poi è ancora l’indisciplina polacca a mandare Smith sulla lunetta per il +5 degli ospiti. Non si ferma l’Unahotels, che trova la tripla con Winston e poi canestro di Gombauld per il +8. Prova a tornare sotto la squadra di casa, ma la tripla di Smith tiene Reggio Emilia a distanza e ospiti che possono gestire il vantaggio negli ultimi 60 secondi. E, così, arriva la terza vittoria in Champions League per Reggio Emilia che supera lo Slack Wroclaw per 65-73, con Cassius Winston top scorer con 16 punti.