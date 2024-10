Basket: Olimpia Milano, ancora brividi. Dopo Josh Nebo problemi anche per Bolmaro

Nella prima settimana in cui c’è l’alternanza Eurolega-Serie A, subito due problemi uno dietro l’altro da gestire per l’infermeria dell’Olimpia Milano. Prima Josh Nebo (problemi muscolari nella zona inguinale sinistra, almeno due settimane di stop) nella trasferta del Principato di Monaco, poi Leandro Bolmaro nella gara odierna dell’EA7 contro Sassari.

Pochissimi i minuti trascorsi in campo dal play argentino, che è costretto ad alzare bandiera bianca per quello che è un problema alla caviglia (come minimo una distorsione, ma serviranno le valutazioni del caso). Stava difendendo su un blocco, e si è ritrovato a vedersi applicato del ghiaccio.

Ettore Messina ha deciso di non rischiare il suo giocatore, lasciandolo in panchina per il resto di un match a tinte relativamente tranquille (100-75, ma con punte ben superiori ai 30 punti). Adesso, però, sarà il tempo di capire come riassestare la squadra un’altra volta.

E non è la prima stagione in cui, soprattutto nelle fasi iniziali, l’Olimpia ha seri problemi con gli infortuni. E la prossima settimana c’è il debutto casalingo in Eurolega, contro il debuttante Paris Basketball: un venerdì da trattare con attenzione dalle parti del continente, perché l’Olimpia la prima l’ha persa anche più nettamente del -13 finale.