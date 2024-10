Basket, l’Unahotels Reggio Emilia cede agli ungheresi del Falco-Vulcano Szombathely in Champions League

L’Unahotels Reggio Emilia cade in trasferta contro gli ungheresi del Falco-Vulcano Szombathely in Basketball Champions League! I biancorossi escono sconfitti col punteggio di 78-71 nella seconda giornata della fase a gironi (gruppo F), in un match sempre in rincorsa dalla palla a due dove i giallo-neri sono stati bravi a reagire nel finale senza concedere il fianco agli emiliani a cui non bastano i 14 punti di Mohamed Faye ed i 13 di Jamar Smith ad evitare il ko – 20 punti di Zoltan Perl e 12 di Nikola Popovic per la squadra di coach Konakov.

Avvio perfetto dei padroni di casa (6-0), con Cheatham Jr. che sblocca Reggio Emilia da tre (6-3). Matt Tiby si mette in proprio due volte (10-3), ma gli emiliani ricuciono subito lo strappo con la tripla di Sasha Grant (10-8). Zoltan Perl tiene il Falo a +4 (14-10), con Matteo Chillo che dall’arco morde le caviglie per l’Unahotels (14-13). Trey Diggs risponde immediatamente con la stessa moneta per il +4 Falco-Vulcano dopo 10’ (17-13).

Nel secondo quarto la Reggiana pareggia nuovamente i conti con un parziale di 6-0 (19-19), con Stephan Gombauld che opera il sorpasso da due (21-23). Popovic e Bognar riportano gli ungheresi avanti (27-23), con Jamar Smith e Mouhamed Faye che tengono i biancorossi a contatto (32-30). Popovic schiaccia per il +4 (34-30), con i liberi di Michele Vitali che valgono il -2 all’intervallo lungo (34-32).

Jaylen Barford apre le marcature della ripresa da tre per il sorpasso Unahotels (34-35); con Perl e Clark che riportano il Szombathely avanti (40-37). Winston e Grant battono un colpo per la Reggiana (44-42), con Barford che impatta nel punteggio (46-46). Il match rimane equlibrato, con il Falco-Vulcano ancora a +3 con Keller (54-51). Jamar Smith brucia la retina per il pari (54-54), ma Diggs replica per il nuovo +3 Falco-Vulcano alla terza sirena (57-54).

Botta e risposta tra Keller e Winston in avvio di ultimo quarto (59-56), con Bognar che fa respirare i padroni di casa (63-59). Reggio Emilia torna ancora in vantaggio grazie al semi-gancio di Faye e alla tripla di Cheatham Jr. (63-64), ma Popovic pareggia dalla lunetta (65-65) a metà parziale. 2/2 di Clark a cronometro fermo (67-67), con Winston che riporta il match in discussione (67-67). Clark inchioda per il +3 e costringe coach Priftis a chiamare time-out (70-67). 2/2 per Jamar Smith a cronometro fermo e -1 Reggio Emilia (70-69), ma i magiari trovano un mini-allungo per il +5 (74-69). Ultimo sussulto reggiano con Barford (74-71), con i liberi di Perl che valgono il 78-71 con cui il Falco-Vulcano esulta di fronte al pubblico di casa.