Basket, l’Olimpia Milano ospita Parigi per iniziare a vincere in Eurolega

Si sta disputando la seconda giornata dell’Eurolega 2024/25 di basket e domani sera l’EA7 Emporio Armani Milano ospiterà all’Unipol Forum il Paris Basketball. Per la squadra di Ettore Messina è la chance per iniziare a vincere in Europa dopo il ko subito contro il Monaco.

Seconda sfida contro una formazione francese, con il Parigi alla sua prima stagione in Eurolega, con i parigini usciti sconfitti di misura all’esordio in casa contro la Stella Rossa Belgrado. Per la difesa biancorossa nel mirino ci sarà TJ Shorts, autore di 16 punti e 4 assist all’esordio, ma attenzione anche a Nadir Hifi e all’ex di giornata, Maodo Lo, che vorrà mettersi in mostra al Forum dopo i 12 punti segnati contro Belgrado.

Di contro, l’EA7 dovrà fare a meno di Josh Nebo, out per infortunio, mentre la distorsione alla caviglia subita contro Sassari mette in forte dubbio anche Leandro Bolmaro. La regia biancorossa, dunque, si poggerà sulle spalle di Neno Dimitrijevic, mentre Messina chiederà gli straordinari a Shavon Shields e Nikola Mirotic, che devono prendere in mano la squadra per puntare alla vittoria.

È chiamato a una conferma Armoni Brooks, migliore in campo con il Monaco, mentre sicuramente cercherà più spazio Stefano Tonut, sin qui molto attivo in campionato, ma ai margini nell’esordio in Eurolega. Con Nebo fuori, invece, saranno Zach LeDay, David Mc Cormack e Ousmane Diop a dover fare la voce grossa sotto canestro.