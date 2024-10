Basket, i migliori italiani della quinta giornata di Serie A: Alviti dà la prima vittoria a Varese, Bortolani e Caruso al top per Milano

Si è disputata nel weekend la quinta giornata del massimo campionato italiano di basket. Tanti i match interessanti, tante – soprattutto sabato – le vittorie esterne, con Trento e Bologna che continuano il loro percorso immacolato, con Trieste, Milano e Brescia che le tallonano. E diversi sono stati gli italiani a mettersi in mostra.

Nella vittoria esterna della Virtus Bologna a Cremona spiccano i 12 punti e 7 rimbalzi di Achille Polonara, che ha chiuso con la migliore valutazione (18) del match. Non sono bastati, invece, a Tortona i 14 punti di John Petrucelli per evitare il ko interno subito contro Tortona.

L’Olimpia Milano ha faticato ad avere la meglio di Napoli e lo ha fatto grazie a due protagonisti “inattesi”. Spesso ai margini del progetto di Messina, infatti, tra i migliori in campo ci sono stati Giordano Bortolani, con 9 punti frutto di un 3/4 da oltre l’arco, e Guglielmo Caruso, autore di 8 punti e una stoppata di assoluto livello partendo nel quintetto titolare.

Si conferma leader della Germani Brescia il solito Andrea Della Valle, che chiude il match vinto in casa di Reggio Emilia con 13 punti e 3 assist, dimostrandosi una certezza per Giuseppe Poeta. Non bastano, invece, i 17 punti e 4 assist di Andrea Cinciarini per espugnare Venezia per Scavati, dove invece spiccano i 4 punti di Davide Moretti (con 1 su 9 al tiro), ma tutti segnati negli ultimi 90” e che hanno deciso il match.

Ma la prestazione di giornata è sicuramente quella di Davide Alviti. Il giocatore di Varese, infatti, è il protagonista assoluto della prima vittoria della sua squadra in campionato. Un 102-95 contro Pistoia, con Nico Mannion ancora ai box, che vede l’ala biancorossa chiudere con 29 punti (6/10 da oltre l’arco) e un 34 di valutazione.