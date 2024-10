Basket femminile: vittorie per Campobasso, Sassari, Schio e Venezia in Serie A1

Si è conclusa la quarta giornata del massimo campionato femminile di basket e dopo il successo casalingo di Tortona contro la Brixia Brescia ieri, oggi sono arrivate le vittorie di Campobasso, Sassari, Schio e Venezia negli ultimi match del weekend.

No contest tra Battipaglia e Campobasso, con il testacoda di giornata che ha visto le ospiti dominare il parquet campano. Dopo un primo quarto tutto sommato in equilibrio, chiuso sull’8-12, scappano via le ospiti con un parziale di 7-22 che significa +19 già al riposo. Non cambia la musica nel terzo quarto, chiuso con un parziale ancora più ampio, 7-30 e garbage time totale nell’ultima frazione per la vittoria finale di 32-88.

Ben più equilibrata la sfida di Sassari tra le sarde e San Martino di Lupari. Match dai mille volti, con il primo quarto che sorride alle ospiti che vanno al primo riposo avanti 18-25, mentre nel secondo parziale è Sassari a trovare con più continuità il canestro e controparziale di 27-19 che significa +1 per le padrone di casa al riposo. Terzo quarto dai ritmi più blandi, dove sono le difese a essere protagoniste, soprattutto quella della Dinamo e Sassari che va all’ultimo stop sul +6. Prova a rientrare in partita San Martino di Lupari a inizio ultimo periodo, ma le sarde non si scompongono e appena possono riallungano nettamente e dilagano vincendo 83-64.

Un tempo in equilibrio anche a Schio, dove arrivava Faenza, ma poi le padrone di casa impongono la propria legge a inizio ripresa. Il primo quarto sorride alle venete, molto precise al tiro, che vanno al primo stop avanti 29-23. Il secondo periodo, però, vede Schio bloccarsi parzialmente in attacco, ma soprattutto concede troppo a una squadra ospite scatenata e il 21-30 di parziale significa un +3 ospite al riposo. Cambia il film nella ripresa, con la Famila Schio che non scherza più, alza i giri in difesa, concede solo 8 punti alle avversarie e va all’ultimo stop sul +12. Deve solo gestire il vantaggio Schio nell’ultimo quarto per imporsi per 98-80.

A chiudere questa domenica il big match serale tra Reyer Venezia e Geas Sesto San Giovanni. Primo tempo incentrato sull’equilibrio, con Venezia che, però, poco alla volta ha ampliato il suo vantaggio. Il primo quarto si è chiuso 19-16, mentre nei secondi 10 minuti Matilde Villa e compagne hanno ampliato il vantaggio andando al riposo sul +7. Match che si spacca definitivamente nel terzo quarto, quando un parziale di 23-13 fa scappare via Venezia, che nell’ultimo quarto controlla e si impone per 84-69.