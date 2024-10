Basket femminile, ottimo esordio di Campobasso in Eurocup

Buona la prima per Campobasso nella fase a gironi dell’EuroCup 2024-2025. Un successo casalingo per la formazione di coach Sabatelli, che ha superato 72-65 le ungheresi del NKA Pecs. Una partita che sembrava in pieno controllo della squadra italiana, che ha poi subito la rimonta delle magiare, prima del parziale decisivo negli ultimi minuti che ha dato la vittoria a Campobasso.

Una strepitosa Sara Madera ha trascinato Campobasso, mettendo a referto 18 punti. Importante anche il contributo di Pallas Kunaiyi-Akpanah, quasi in doppia doppia con 14 punti e 9 rimbalzi. Alle ungheresi non sono bastati i 15 punti di Alexa Held e i 14 di Julia Reisingerova.

La partita è stata in pieno controllo per tre quarti per la formazione italiana. Una Campobasso davvero perfetta per trenta minuti, capace di chiudere avanti di otto punti all’intervallo e poi allungare ulteriormente nel terzo quarto, chiuso con un parziale di 19-11, con tutta l’ossatura forte del club in grande spolvero. La squadra di coach Sabatelli si è così presentata negli ultimi dieci minuti avanti 56-40.

Match che sembrava finito ed ecco che invece si spegne completamente la luce nell’attacco molisano, mentre il Pecs costruisce una clamorosa rimonta con Studer e poi Torok, arrivando sul -1 ad un minuto e mezzo dalla fine. Campobasso ha tremato, ma non è crollata, trovando i canestri della vittoria con Morrison, Kunaiyi-Akpanah e Madera per il 72-65 finale.