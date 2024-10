Basket femminile, in Serie A1 vittorie di Campobasso, Schio e Venezia

Si sono disputati oggi tre match della seconda giornata del massimo campionato italiano femminile di basket. In campo, dal tardo pomeriggio sino a sera, sono scese Tortona, Campobasso, Schio, Battipaglia, Alpo e Venezia. Ecco come è andata.

AUTOSPED G BCC DERTHONA TORTONA – LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 70-79

Match che all’inizio è nettamente indirizzato verso il lato interno a Tortona, dove le padrone di casa partono fortissimo e mettono le mani sulla partita già nel primo quarto, chiuso con un netto 22-10. Non alzano il piede dall’acceleratore in attacco nel secondo quarto, concedono qualcosa in più in difesa, ma Campobasso non riesce a ricucire il gap e si va al riposo sul 43-31. Nella ripresa prova una reazione la formazione ospite, che con un ottimo parziale nella seconda parte del terzo quarto e va all’ultimo stop sotto 56-52. Insiste Campobasso per chiudere definitivamente il gap, tocca il -1 a metà quarto quarto e a 3’41” dalla fine arriva il sorpasso. Tortona è crollata offensivamente e Campobasso allunga e si impone 70-79.

FAMILA WUBER SCHIO – O.ME.P.S. BATTIPAGLIA 102-62

Match che vede le venete padrone di casa voler subito imporre il proprio ritmo, con un primo quarto dominato da Schio e una scatenata Laksa, con 12 punti in 10 minuti, e si va al primo stop sul 27-13. Secondo quarto dove le padrone di casa concedono di più in difesa, ma continuano a spingere in attacco, gestendo di fatto il vantaggio acquisito e Battipaglia che limita i danni andando al riposo sul 55-39. E a inizio ripresa, con un nuovo parziale di 11-2, Schio chiude il match e alla fine si impone con un netto 102-62.

MEP PELLEGRINI ALPO – UMANA REYER VENEZIA 60-80

Primo quarto che vede l’Alpo provare a fare la partita, ma Venezia prima controlla le padrone di casa, non concede break importanti, poi impatta il risultato e con Smalls e Stankovic allunga e va al primo stop sul 17-24. Venezia che nel secondo quarto prende in mano le redini del match, crea un gap ancora maggiore con un’ottima Pan che manda le squadre al riposo sul 33-44. Nella ripresa allunga senza difficoltà Venezia con Smalls e alla fine chiude vincendo 60-80.