Basket femminile, Schio vince il big match in Serie A1 a Campobasso. Successi per Faenza, Battipaglia e Venezia

Si è conclusa la quinta giornata del massimo campionato femminile di basket e dopo il successo di Tortona contro Sassari nell’anticipo di ieri, oggi erano quattro i match in programma. E il più atteso, ovviamente, era quello andato in scena al Palaselvapiana, dove si affrontavano Campobasso e Schio, le due formazioni a punteggio pieno sin qui. Ecco come è andata.

CAMPOBASSO – SCHIO 59-71

Match che prende velocemente la strada di Schio quello del Palaselvapiana, con le venete che nel primo quarto dominano con gli 8 punti di André e vanno al primo stop già avanti 11-25. Maggior equilibrio nel secondo quarto, dove Schio non allunga, ma gestisce il vantaggio andando al riposo avanti 27-41. Non può ricucire il gap Campobasso e nella ripresa le venete si limitano a gestire il buon vantaggio cumulato e si impongono alla fine per 59-71.

FAENZA – ALPO 81-79

Primo quarto che sorride alle ospiti anche a Faenza, dove l’Alpo fatica i primi cinque minuti, ma poi mette a segno un parziale di 2-13 e va al primo stop avanti 11-22. Come a Campobasso, anche a Faenza le ospiti non trovano il colpo del ko nella seconda frazione di gioco, ma gestiscono la doppia cifra di vantaggio andando al riposo avanti 34-47. Anche sul parquet di Faenza le padrone di casa non riescono a rientrare in partita e le veronesi gestiscono il vantaggio nei primi 10 minuti della ripresa. Nel quarto quarto, però, un parziale di 21-6 in meno di 5 minuti riapre tutti i giochi. Si lotta punto a punto e dopo un lunghissimo inseguimento è il canestro di Franceschelli a 3″ dalla fine a regalare il successo per 81-79 a Faenza.

BRESCIA – BATTIPAGLIA 58-72

Ben più equilibrato il match a Brescia, dove Brixia e Battipaglia cercano punti importanti in chiave salvezza. Così equilibrato che servono più di 4 minuti per vedere il primo canestro, la tripla di Drake, e proprio i tre punti fanno la differenza al primo stop con Battipaglia avanti 14-17. Battipaglia che continua a guidare il match a Brescia anche nel secondo quarto, allungando un po’ e andando al riposo avanti 25-33. Match che si chiude nel terzo quarto, quando Battipaglia cambia nettamente ritmo, mette a segno un parziale da +9 e va all’ultimo stop avanti 38-55. Ultimi 10 minuti di controllo per le ospiti e Battipaglia che vince 58-72.

SAN MARTINO DI LUPARI – VENEZIA 71-72 (dts)

Grande equilibrio anche a San Martino di Lupari, a caccia della prima vittoria, dove arriva Venezia. 10 minuti dove si combatte punto a punto, nessuno riesce a trovare un allungo e si va al primo stop sul 14-15. Equilibrio che non si spezza neanche nel secondo quarto, con le due formazioni che continuano a rispondere a ogni affondo avversario e si va al riposo con Venezia avanti 27-29. Il match più avvincente, dunque, resta quello di San Martino di Lupari, dove padrone di casa e veneziane non trovano lo spunto per scappare via e vanno all’ultimo stop sul 45-49. Prova ad allungare Venezia, ma tornano sempre sotto le padrone di casa e si va ai supplementari sull’85-85. E nel supplementare parte meglio la squadra di casa, ma reagisce Venezia, che sfrutta anche l’antisportivo di Bickle per tornare avanti. Due liberi di Robinson riportano in vantaggio San Martino di Lupari, un canestro di Stankovic dà il +1 a Venezia, poi la palla persa di D’Alie chiude i giochi e Venezia si impone 71-72.