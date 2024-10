Basket femminile, domenica si disputa il terzo turno della Serie A1

Si disputa domenica la terza giornata del massimo campionato italiano femminile di basket, un turno che vede una delle favorite – la Reyer Venezia – ferma per il turno di riposo. Così Schio e Campobasso hanno la chance di trovare il terzo successo e allungare in classifica.

La giornata, però, inizia con Faenza che ospita Battipaglia, con le ospiti ancora a caccia del primo successo stagionale, mentre le emiliane vanno a caccia del secondo successo. Primo successo cui punta anche il Brixia Brescia, che sul parquet amico ospita la Dinamo Sassari, con le sarde che puntano invece al secondo successo.

Nel tardo pomeriggio primo big match, quello che vede Campobasso ospitare le venete dell’Alpo. Come detto, le padrone di casa sono a punteggio pieno, ma anche la squadra veronese ha iniziato bene la prima stagione in Serie A1 e sogna il colpaccio per trovare il secondo successo.

Trasferta ostica per Schio, sul campo di San Martino di Lupari, con le padrone di casa che sin qui hanno giocato un solo match e che vogliono trovare la prima vittoria stagionale. Il turno si chiude con la Geas Sesto San Giovanni che ospita Tortona, con le ospiti ancora a secco di vittorie e le lombarde che vogliono restare in scia alle migliori.