Baseball: Italia, i convocati per l’Olympic Camp verso Los Angeles 2028. Ci sono anche i Paisà

Il baseball italiano orienta la sua rotta verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028, con un unico obiettivo: essere una delle nazionali presenti sui diamanti californiani alla prossima edizione dei Giochi, cosa che non era riuscita a Tokyo.

Il “Batti e Corri” nostrano si prepara a un intenso training Olympic Camp, dal 7 al 14 ottobre in Arizona, con allenamenti e test amichevoli. Sono 19 i selezionati dallo staff tecnico coordinato da Mike Piazza. Di seguito l’elenco completo.

Mattia Aldegheri 19/02/1998 P R R Baseball Team Verona Gabriele Angioi 07/03/2001 SS/2B R R 1949 Parma Baseball Club Andres Antonio Annunziata Nino 05/12/2005 C R R Academy of Nettuno B.C – Nettuno B.C. 1945 Marco Artitzu 14/08/2002 P R R BSC Grosseto 1952 Mattia Bernardis 11/07/2006 P/OF R R Academy of Nettuno B.C – Nettuno B.C. 1945 Nicholas Bertoldi 12/03/2004 IF R R New Black Panthers Ronchi Matteo Bocchi 19/07/1996 P R R 1949 Parma Baseball Club Niccolò Cinelli 16/10/2002 C/OF R R BSC Grosseto 1952 Diego Gergolet 22/06/2006 P R R New Black Panthers Ronchi Ettore Giulianelli 30/03/2003 P R R Torre Pedrera Falcons Matteo Marelli 27/02/2006 P R R Baseball Softball Club Rovigo Lorenzo Morresi 16/07/2001 C/3B R R Macerata Angels Riccardo Nepoti 08/06/2004 P R R Bologna Athletics Francesco Pomponi 08/05/2002 P R R San Marino Baseball Club Corrado Resca 14/11/2008 C R R Grizzlies Torino 48 – Torino Cubs Grizzlies Mattia Sireus 03/09/2002 P R R BSC Grosseto 1952 Giacomo Taschin 03/09/2006 P L L Baseball Softball Club Rovigo Federico Virgadaula 14/07/2000 P R R Codogno Bas. ’67 Enrico Zanchi 21/12/1999 P R R Reggio Rays Baseball

Ma non è tutto, perché come si apprende dalla FIBS, al gruppo azzurro si uniranno anche alcuni “ospiti speciali”, già presenti negli Stati Uniti: da Nicky Lopez a Brett Sullivan, tutti e due presenti al World Baseball Classic 2023, passando per Jac Caglianone, Ryan Castellani e Luke Giusto, senza dimenticare che successivamente faranno parte del roster italiano anche Samuele Bruno, Edoardo Cornelli, Alessandro Laise, Williams Wong, Manuel Zazza, molti di questi prodotti dei vivai delle squadre italiane.