Barcellona si fa avanti: vuole organizzare le Olimpiadi 2036, 2040 o 2044

Barcellona non si vuole nascondere: punta all’organizzazione di un’edizione delle Olimpiadi nei prossimi vent’anni. A dirlo è stato ​​David Escudé, Assessore allo Sport della città catalana, che in un incontro con la stampa spagnola ha decisamente aperto sul tema.

“Dopo il 1992 – anno in cui la città ospitò le Olimpiadi – la fiaccola olimpica è sempre accesa su Barcellona: non ci precludiamo niente, siamo sempre aperti. Guardiamo alle edizioni 2036, 2040 o 2044″.

David Escudé ha poi fatto presente varie cose, fra cui la vocazione sportiva della città iberica: un palcoscenico mondiale in grado di ospitare il calcio, il basket, la F1 e in questi mesi anche la Coppa America di vela.

“Ospitare grandi eventi – ha proseguito – porta un certa responsabilità nell’organizzarli, ma poi ti offrono un ritorno incredibile sotto tutti i punti di vista: dal turismo agli sponsor, al brand. Ritornare ad avere un’Olimpiade in casa sarebbe qualcosa di straordinario”.

Parigi 2024, l’edizione olimpica estiva appena conclusa, mentre all’orizzonte in lontananza vi sono Los Angeles 2028 e poi Brisbane 2032: in base a una “logica alternanza continentale” l’edizione 2040 o 2036 potrebbe essere quella giusta per Barcellona.