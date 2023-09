La Polonia si candida ad ospitare le Olimpiadi 2036. L’annuncio del presidente Duda

Comincia ad entrare nel vivo la sfida a distanza per ospitare i Giochi Olimpici Estivi del 2036, con la Polonia che ha avanzato di fatto l’intenzione di proporre la sua candidatura. Andrzej Duda, Presidente della Repubblica polacca, lo ha annunciato nella giornata di ieri con le seguenti dichiarazioni.

“Vorrei annunciare, dopo aver consultato il Comitato Olimpico Polacco, il Ministro dello Sport e il Governo, che la nostra ambizione e intenzione è quella di avviare gli sforzi per organizzare i Giochi Olimpici Estivi nel 2036. A questo proposito inoltrerò una lettera al Presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, che gli sarà consegnata dal Presidente del Comitato Olimpico Polacco, Radosław Piesiewicz, durante l’incontro che si terrà il 6 ottobre“, ha detto Duda.

Varsavia si aggiunge dunque alla lista delle località candidate ad ospitare le Olimpiadi tra poco meno di 13 anni, che comprende attualmente Messico (Guadalajara-Città del Messico-Monterrey-Tijuana), Indonesia (Nusantara), Turchia (Istanbul) e India (Ahmedabad). Altri Paesi hanno paventato un possibile interesse in passato, non ufficializzando però ancora la candidatura al CIO.

La Polonia non ha mai ospitato una edizione dei Giochi Olimpici, dopo averci provato (nella versione invernale) senza successo per il 2006 con Zakopane e per il 2022 con Cracovia. La nazione dell’Est Europa è però reduce dall’organizzazione dei Giochi Europei 2023 a Kraków-Małopolska. Ricordiamo che sono già state assegnate le prossime tre Olimpiadi Estive: 2024 a Parigi, 2028 a Los Angeles e 2032 a Brisbane.

Foto: Lapresse