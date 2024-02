Olimpiadi, Madrid si candida ad ospitare l’edizione del 2036: “Arriveranno anni che passeranno alla storia”

La presidente della Comunità di Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ventilato la possibilità che la Regione ospiti i Giochi del 2036 dopo essersi assicurata il Gran Premio di Formula 1: l’ultima edizione iberica risale al 1992, quando ad ospitare le Olimpiadi fu Barcellona.

Si tratterebbe dunque di un ritorno in Spagna dopo 44 anni: “Ci stiamo lavorando. Arriveranno anni molto belli per Madrid, che passeranno alla storia. Il Gran Premio di Formula 1 dimostrerà l’immensa capacità che la città ha di ospitare grandi eventi. Chissà se ci aiuterà ad attrarre altri grandi eventi. Le Olimpiadi forse?“.

Nel 2024 i Giochi si svolgeranno a Parigi, mentre l’edizione 2028 è stata assegnata a Los Angeles, mentre le Olimpiadi del 2032 andranno in scena a Brisbane, in Australia. Nel 2036 i Giochi potrebbero tornare in Europa e Madrid si è fatta avanti.

Ci sono però già molte candidature per il 2036, ovvero Qatar, India, Messico, Indonesia, Turchia e Polonia. La capitale spagnola per 4 volte ha provato ad ospitare i Giochi, venendo sempre battuta: assegnazioni nel 1972 a Monaco di Baviera, nel 2012 a Londra, nel 2016 a Rio e nel 2020 a Tokyo.