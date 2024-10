Bagnaia deve affidarsi anche all’aiuto di Bastianini per riaprire un Mondiale che pende verso la Spagna

La Sprint Race del Gran Premio di Thailandia, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024, ha emesso alcuni verdetti importanti. In primo luogo Jorge Martin ha assestato un altro colpo importante per la corsa al titolo, in secondo luogo Enea Bastianini ha centrato un successo pesante che potrebbe avere ricadute sia sul prosieguo del fine settimana, sia sull’intera stagione.

Di cosa stiamo parlando? Il pilota romagnolo, infatti, ha dimostrato di avere il passo giusto sulla pista di Buriram e anche domani sarà della partita per la vittoria. Un avversario in più per i due contendenti al titolo? Oppure una occasione da non farsi sfuggire per il team Ducati ufficiale? Il dibattito è aperto, con “La Bestia” che, come si sa, la domenica sa esprimersi al proprio massimo e che, per quanto visto oggi, potrebbe anche sognare la doppietta.

Com’è ben noto non è facile pensare e, soprattutto, mettere in pratica gli ordini di scuderia in MotoGP, ma domani il team Ducati Factory dovrà pensare a fare qualcosa. Se, per esempio, il due tinto di rosso dovesse ripetere la splendida partenza odierna, si potrebbe pensare ad un messaggio sul cupolino che avverta il nativo di Rimini di chi ha alle proprie spalle.

Pensare a vittorie cedute o sorpassi facilitati, non è mai comune in MotoGP, ma i punti iniziano a farsi pesanti. Il divario di 22 lunghezze di Jorge Martin su Pecco Bagnaia fanno capire che ora non si debba più badare alla forma ed ai fronzoli. Occorre la sostanza. Fare “fronte comune” per provare a rimettere in sesto una classifica che si sta facendo grigia. Domattina (il via alle ore 09.00 italiane) ci attende un Gran Premio di Thailandia davvero infuocato.

“Martinator” vuole continuare a guidare con leggerezza ed efficacia, mettendosi davanti in ogni modo al rivale (come accaduto nella Sprint Race in curva 1) e portando tutta la pressione dalla sua parte. Il campione del mondo, invece, vuole tornare sé stesso. Vuole ritrovare il feeling con la sua GP24 soprattutto all’anteriore dopo che, per diverse settimane, è andato disperso. Ora o mai più per Bagnaia. Magari con l’aiuto di Bastianini. Italia contro Spagna. Chi la spunterà?