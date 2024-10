ATP Vienna 2024, risultati 25 ottobre: in semifinale anche Alex de Minaur e Jack Draper

Si chiude nella tarda serata il programma dei quarti di finale degli Erste Bank Open 2024 di tennis, torneo di categoria ATP 500 in corso sul veloce indoor di Vienna, in Austria: in casa Italia approda al penultimo atto Lorenzo Musetti, mentre viene eliminato Matteo Berrettini.

Nella parte alta del tabellone l’impresa del giorno porta la firma dell’azzurro Lorenzo Musetti, numero 6 del seeding, il quale rimonta e batte la testa di serie numero 1, il tedesco Alexander Zverev, sconfitto per 2-6 7-6 (5) 6-4. Per il tennista italiano nel penultimo atto ci sarà l’incrocio con il britannico Jack Draper, numero 7 del tabellone, che piega in tre set il ceco Tomáš Macháč con lo score di 6-3 3-6 6-1.

Nella parte bassa del tabellone l’affermazione più netta di giornata è quella del russo Karen Khachanov, che regola l’azzurro Matteo Berrettini con il perentorio punteggio di 6-1 6-4, ed affronterà in semifinale il numero 2 del seeding, l’australiano Alex de Minaur, vittorioso in rimonta sul qualificato ceco Jakub Menšík per 6-7 (2) 6-3 6-4.

ATP 500 VIENNA – RISULTATI 25 OTTOBRE

Lorenzo Musetti (Italia, 6) b. Alexander Zverev (Germania, 1) 2-6 7-6 (5) 6-4

Jack Draper (Gran Bretagna, 7) b. Tomáš Macháč (Cechia) 6-3 3-6 6-1

Karen Khachanov (Russia) b. Matteo Berrettini (Italia) 6-1 6-4

Alex de Minaur (Australia, 2) b. Jakub Menšík (Cechia, Q) 6-7 (2) 6-3 6-4