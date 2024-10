ATP Stoccolma, Berrettini rientra nel derby con Darderi, Rublev comanda il seeding

Dopo il Masters 1000 di Shanghai, comincia l’ultimo spicchio di stagione con i tornei indoor in Europa. Da domani saranno in programma tre ATP 250: Almaty in Kazakistan, Anversa in Belgio e Stoccolma in Svezia. Quest’ultimo è indubbiamente l’evento con maggiore tradizione dei tre, essendo nato nel lontano 1969 e venendo ospitato dall’affascinante impianto del Kungliga tennishallen, unico nel suo genere con tribune in legno.

Saranno tre gli italiani presenti nel torneo svedese e c’è curiosità specialmente intorno a Matteo Berrettini: il romano ha giocato una discreta stagione asiatica, passando un turno a Shanghai e un turno a Tokyo. Fortunatamente è stato scongiurato il pericolo di un problema fisico serio agli addominali: l’azzurro si era infatti ritirato dopo il primo set del match contro Fils, ma è tornato regolarmente in campo la settimana successiva. La condizione non è delle migliori e l’obiettivo in Svezia è proprio quello di crescere di condizione, mettere partite nelle gambe per arrivare pronto per le finali di Coppa Davis a Malaga.

L’avversario di primo turno sarà Luciano Darderi in un interessante derby che vedrà favorito Matteo, viste le condizioni rapide indoor che possono favorire il possente servizio. Al secondo turno per il vincente ci sarà la sfida contro uno tra Kovacevic e Stricker nel quarto presieduto contro Grigor Dimitrov, che è il favorito per approdare in semifinale.

Un altro italiano sarà presente, ossia Lorenzo Sonego che incrocerà un qualificato al primo turno per poi trovare Casper Ruud al secondo turno. Il norvegese sarà la seconda testa di serie del tabellone che è comandato da Andrey Rublev: per il russo si tratta di una settimana importante per cercare di assicurarsi la qualificazione alle ATP Finals di Torino, che non è certa in virtù di una stagione piena di alti e bassi. Tanti motivi di interesse ad alimentare un torneo dal grande fascino e tradizione.