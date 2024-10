ATP Stoccolma 2024, Rublev e Dimitrov ai quarti. Vittorie di Wawrinka e Kecmanovic

Si è delineato il tabellone dei quarti di finale nell’ATP 250 di Stoccolma. Non sbaglia Andrey Rublev, testa di serie numero uno. Il russo ha superato abbastanza nettamente in due set il francese Alexandre Muller in due set con il punteggio di 6-4 6-1 in poco più di un’ora di gioco.

Rublev affronterà ora l’eterno Stan Wawrinka. Il campione svizzero torna nei quarti di finale a livello ATP dopo quelli raggiunti a Umago lo scorso anno. Wawrinka si è imposto in tre set sullo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina con il punteggio di 6-4 3-6 7-5 dopo aver recuperato anche due volte un break di svantaggio nel terzo set.

Sarà il serbo Miomir Kecmanovic l’avversario nei quarti di Tommy Paul, che si era già qualificato ieri con il successo sul serbo Laslo Djere. Il numero cinquantacinque del mondo ha superato in tre set il cileno Nicolas Jarry con il punteggio di 6-4 4-6 7-6 dopo una sfida tiratissima durata quasi due ore e mezza.

Nell’ultima sfida in programma è arrivata la vittoria di Grigor Dimitrov, che ha superato in due set il francese Quentin Halys con il punteggio di 7-6 6-3 dopo un’ora e quaranta minuti di gioco. Il bulgaro affronterà ora lo svizzero Dominic Stricker, che ieri ha battuto Matteo Berrettini.

RISULTATI ATP STOCCOLMA 2024 (17 OTTOBRE)

Kecmanovic (Srb) b. Jarry (Cil) 6-4 4-6 7-6

Wawrinka (Sui) b. Davidovich Fokina (Esp) 6-4 3-6 7-5

Rublev (Rus) b. Muller (Fra) 6-4 6-1

Dimitrov (Bul) b. Halys (Fra) 7-6 6-3