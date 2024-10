ATP Stoccolma 2024, Berrettini e Sonego eliminati. Ruud e Paul ai quarti, vince anche Griekspoor

Giornata no per il tennis italiano nell’ATP 250 di Stoccolma. Finisce il cammino sia di Matteo Berrettini sia di Lorenzo Sonego. C’è sicuramente più delusione per la sconfitta del tennista romano, anche un po’ inaspettata, contro lo svizzero Dominic Stricker, che dopo tanti problemi fisici è sceso addirittura al numero 317 della classifica mondiale. L’elvetico si è imposto in due set con il punteggio di 7-6 6-4 dopo un’ora e quarantanove minuti di gioco.

Il compito di Sonego era decisamente più complicato, visto che il piemontese si trovava ad affrontare Casper Ruud, seconda testa di serie. Il norvegese sta cercando di ottenere punti in chiave qualificazione alle ATP Finals e ha battuto l’azzurro in due set per 6-3 7-6 dopo un’ora e quarantacinque minuti di gioco. Ruud è già qualificato per i quarti di finale, dove se la vedrà con l’olandese Tallon Griekspoor, che ha superato il britannico Jacob Fearnley per 7-6 6-3.

Si è qualificato per i quarti di finale anche l’americano Tommy Paul, testa di serie numero quattro. Lo statunitense ha superato il serbo Laslo Djere con il punteggio di 6-2 7-6 ed ora affronterà il vincente del match tra il cileno Nicolas Jarry ed il serbo Miomir Kecmanovic.

Oggi si sono poi anche completati gli ultimi match di primo turno ancora da disputare. Sicuramente spicca la vittoria di Stan Wawrinka, che ha battuto per 6-4 6-4 l’americano Brandon Nakashima. Lo svizzero affronterà ora lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, che si è imposto per 7-6 6-2 sull’argentino Thiago Agustin Tirante. Buon avvio anche per il francese Quentin Halys, che ha superato 6-0 6-4 l’indiano Sumit Nagal.

RISULTATI ATP STOCCOLMA 2024 (16 OTTOBRE)

Davidovich Fokina (Esp) b. Tirante (Arg) 7-6 6-2

Halys (Fra) b. Nagal (Ind) 6-0 6-4

Wawrinka (Sui) b. Nakashima (Usa) 6-4 6-4

Griekspoor (Ned) b. Fearnley (Gbr) 7-6 6-3

Stricker (Sui) b. Berrettini (Ita) 7-6 6-4

Ruud (Nor) b. Sonego (Ita) 6-3 7-6

Paul (Usa) b. Djere (Srb) 6-2 7-6