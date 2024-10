ATP Shanghai, Mattia Bellucci si ferma al secondo turno contro Alexander Zverev

Si ferma la corsa di Mattia Bellucci al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. Una cavalcata cominciata dalle qualificazioni che si esaurisce con la sconfitta contro Alexander Zverev con il punteggio di 6-4 6-2 in poco più di un’ora e mezza e dopo un primo set piuttosto equilibrato.

Il primo set comincia con un game subito tirato al servizio per Bellucci che deve annullare tre palle break con grande coraggio e fa lo stesso sul 2-2, quando si ritrova persino sul 15-40, ma ha più coraggio e prende molto più spesso l’iniziativa del gioco in mano rispetto al tedesco in questi momenti. Dopo i pericoli scampati, è proprio il giocatore lombardo a procurarsi una possibilità sul 3-2, ma Zverev annulla con un ace. Sul 3-3 però Mattia gioca con troppa fretta e perde a quindici la battuta: questo è uno strappo decisivo per perdere per 6-4 il primo parziale.

Secondo set che è subito indirizzato dal break che arriva precoce, già nel primo gioco in favore di Zverev a causa di due brutti errori del giocatore di Busto Arsizio: un dritto affossato in rete e un doppio fallo. Il tedesco serve sempre in maniera attenta e precisa e non concede niente alla battuta, gioca sempre più sciolto e si prende anche il doppio break con una bella progressione di dritti.

Bellucci che paga qualche gratuito di troppo: sono ben 33 gli errori non forzati a fronte di 15 vincenti. 21 i gratuiti di Zverev che ha ottenuto tantissimo con la prima di servizio: ben l’83% di punti.