ATP Shanghai 2024: Luca Nardi crolla dopo il primo set contro Alexandre Muller

Un match a due facce, quello che vede uscire Luca Nardi al primo turno del Masters 1000 di Shanghai. La prima faccia è quella di un valido set d’apertura, l’altra è quella legata agli altri due: il risultato è un 4-6 6-1 6-1 che manda il francese Alexandre Muller al secondo turno, nel quale s’incrocerà con il canadese Felix Auger-Aliassime.

Eppure il primo set è di quelli che sembrano far sperare molti appassionati italiani, che attendono il pronto ritorno ai livelli dei primi quattro mesi dell’anno di Nardi. Di voglia, ai vantaggi, si prende subito non uno, ma due break di vantaggio, e al servizio riesce a farsi valere un modo abbastanza tranquillo. Questo, almeno, fino al momento di servire sul 5-2, quando vede parzialmente ridotto il vantaggio. Riesce ad ogni modo a chiudere sul 6-4.

Il problema arriva dopo, perché se è vero che Muller sale (e non di poco) di rendimento, facendo pesare davvero molto la propria palla, anche Nardi ha un calo che di fatto gli costa la possibilità di stare attaccato al francese, creando le premesse per una specie di sequel del Roland Garros. La notizia non è chiaramente positiva, perché l’italiano perde subito terreno e va sotto 0-5, al che l’1-6 è una semplice formalità.

E il copione, sebbene in termini diversi, si ripete nel terzo parziale. Il transalpino seguita a essere particolarmente propositivo, non dando nessuna chance al pesarese di rimettersi dentro la partita, il che porta a un altro 1-6 che racconta praticamente da solo tutto quello che c’è da raccontare.

I numeri parlano anche di un calo nettissimo di punti vinti con la prima: dall’81% del primo set al 44% e 52% del terzo. Ed è chiaro che, servendo sempre sotto il 60% con questo fondamentale, è difficile mantenere a lungo un certo tipo di competitività.