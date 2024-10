ATP Parigi-Bercy, i precedenti tra Berrettini e Popyrin: due vittorie dell’azzurro, la prima è dolcissima

Matteo Berrettini torna in campo. Dopo i quarti di finale di Vienna e l’addio con Francisco Roig, il tennista romano debutterà nel Masters1000 di Parigi-Bercy affrontando un avversario ostico come Alexei Popyrin, numero 24 delle classifiche mondiali e reduce dalla stagione che lo ha definitivamente messo sulla mappa dei grandi.

Il venticinquenne di Sydney ha vinto il primo grande torneo della carriera, dopo i successi a Singapore nel 2021 e ad Umago nel 2023. Due mesi e mezzo fa ha difatti trionfato nel Masters1000 di Montreal al termine di una grande cavalcata, eliminando in serie Ben Shelton, Grigor Dimitrov, Hubert Hurkacz e Sebastian Korda prima di sconfiggere Andrey Rublev nell’ultimo atto.

Quella tra l’azzurro e l’oceanico sarà la terza partita tra i due in carriera, ma sono abbastanza lontani nel tempo. In entrambi i casi è stato Matteo a trionfare: nel 2021 l’azzurro si impose 7-6 6-3 a Vienna, mentre il primo confronto risale al torneo che diede la ribalta al romano, gli US Open 2019. In quel caso l’azzurro vinse in quattro set con il punteggio di 6-4 6-4 6-7 7-6, passando così agli ottavi di finale.

Risultati che dunque arridono all’odierno numero 36 del mondo, ma ne è passata di acqua sotto i ponti. Ora Popyrin è un avversario più solido e consapevole dei propri mezzi: sarà un match da visionare con estrema attenzione.