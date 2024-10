ATP Parigi-Bercy 2024, Lorenzo Musetti cede subito all’esordio con il tedesco Struff

Brutto passo falso di Lorenzo Musetti all’esordio nel Masters 1000 di Parigi-Bercy. Reduce dalla semifinale nel torneo di Vienna, il tennista toscano è stato subito sconfitto sul cemento parigino dal tedesco Jan-Lennard Struff, numero 42 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-4 6-2 dopo un’ora e diciassette minuti di gioco. Una sconfitta inaspettata visto il buon momento del nativo di Carrara, che sembrava in controllo nel primo set, prima di crollare completamente.

Dall’altra parte c’è sicuramente stato un ottimo Struff con la prima di servizio, visto che il tedesco ha concluso con nove ace e l’82% dei punti con questo colpo. Decisamente più basso il rendimento con la seconda, visto Struff ha ottenuto appena il 22% dei punti vinti. Il tedesco ha chiuso con 29 vincenti contro i 20 dell’azzurro, che ha commesso meno errori non forzati dell’avversario (23 contro 28). Musetti, però, paga il solo 58% dei punti vinti quando ha servito la prima.

Eppure la partita era cominciata bene per l’azzurro, che ha subito avuto una palla break in avvio, poi annullata da un ace di Struff. Il break è comunque arrivato nel quinto game, con Struff completamente abbandonato dalla prima e con Musetti che riesce a strappare il servizio all’avversario. Purtroppo nell’ottavo game Musetti ha un passaggio a vuoto, con Struff che è dominante in risposta e riesce ad ottenere il controbreak a zero. I game consecutivi del tedesco diventano quattro, perchè nel decimo gioco Struff si procura un set point e lo sfrutta subito con una bella risposta di dritto, chiudendo sul 6-4.

Nel secondo set Musetti ha l’occasione per ribaltare l’inerzia nel terzo gioco, ma Struff si aggrappa alla prima e riesce ad annullare le due palle break concesse. Il break arriva nel game successivo e se lo prende il tedesco, che con un’altra ottima risposta di dritto toglie la battuta all’azzurro. Musetti rischia di crollare nel sesto game, ma annulla la palla break. Purtroppo nell’ottavo gioco Struff si guadagna un’altra palla break (è un match point) e stavolta la sfrutta, andando a chiudere sul 6-2.