ATP Parigi-Bercy 2024, Darderi esce subito di scena contro un Griekspoor dominante al servizio

Si ferma subito il cammino di Luciano Darderi nell’ultimo Masters 1000 della stagione, quello di Parigi-Bercy. L’azzurro è stato sconfitto in due set dall’olandese Tallon Griekspoor, numero 39 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-3 6-4 dopo neanche un’ora di gioco (58 minuti). Sarà dunque Griekspoor ad affrontare Alexander Zverev al secondo turno in un remake della sfida giocata qualche settimana fa a Shanghai.

Una partita che ha visto Griekspoor dominare al servizio. Sono addirittura diciannove gli ace messi a segno dall’olandese, che ha vinto il 97% dei punti quando ha servito la prima (36/37). Darderi non ha avuto alcuna palla break a disposizione, con Griekspoor davvero in una delle sue migliori versioni, come dimostrano i ventotto vincenti ottenuti contro i tredici dell’azzurro.

Inizio di partita subito in salita per Darderi, che subisce il break nel primo game al servizio, sbagliando malamente con il rovescio. Dall’altra parte c’è un Griekspoor che non concede davvero nulla nei propri turni in battuta, con Darderi che non riesce mai a spingersi almeno ai vantaggi in risposta. Il primo set va nelle mani dell’olandese per 6-3.

Purtroppo anche il secondo set prende subito la strada di Griekspoor. Il numero 39 del mondo si procura due palle break nel terzo game e sulla seconda arriva anche l’errore di valutazione di Darderi, che considera fuori un dritto invece buono dell’olandese. I turni al servizio volano via molto velocemente e Griekspoor va a chiudere sul 6-4, qualificandosi per il prossimo turno.