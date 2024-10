ATP Parigi-Bercy 2024: anche Fabio Fognini entra nel tabellone principale, battuto di forza Cazaux

Per Fabio Fognini non è ancora giunto il tempo di arrendersi alle nuove leve, anzi. Contro il francese Arthur Cazaux, di 15 anni più giovane, il ligure centra la qualificazione per il tabellone principale del Masters 1000 di Parigi-Bercy: giocherà così il torneo transalpino indoor per l’undicesima volta a livello di main draw. Non ha mai fatto meglio del terzo turno del 2018 (anche se vi ha giocato un paio di partite rimaste memorabili), ma questo 7-6(4) 4-6 6-2 lo rimette sotto i riflettori.

Primo set non troppo lottato almeno fino al 2-2, poi arriva il colpo di mano di Fognini, che piazza il break nel quinto gioco e lo fa a 30. Seguono due game ai vantaggi, il taggiasco potrebbe andare sul 5-2, non lo fa e si ritrova a subire il controbreak del 4-4. Per i due diventa inevitabile il tie-break, in cui l’italiano prende il largo già sul 3-2, ha tre set point sul 6-3, e il secondo, al servizio, gli basta.

Nel secondo parziale emerge Cazaux, che approfitta di un attimo di calo di Fognini per andare in vantaggio fin sul 3-1. Per il ligure stavolta c’è poco da fare, anche perché le maggiori opportunità sono dalla parte del francese, che ha una palla del 4-1 e altre due del 5-2. Non le sfrutta, e fatica anche un po’ ad allungare il match, ma alla fine il 6-4 se lo riesce a guadagnare alla terza occasione.

La ripartenza è di primo livello per l’ex top ten azzurro, che subito cerca di scappare via con due chance di break sull’1-0. Le manca, ma va ancora sul 15-40 nel quarto gioco e, alla quarta opportunità, stavolta riesce a mettere il naso più che avanti, consolidando poi dopo un duro quinto game nel quale per due volte rischia di farsi riprendere. A quel punto diventa tutto più semplice, di break ne arriva anche un secondo ed è quello che chiude il match.

Con Fognini salgono a otto i partecipanti italiani al tabellone principale di Parigi-Bercy, con lui e Lorenzo Sonego che si aggiungono ai sei, capeggiati da Jannik Sinner, già presenti. Ed è un risultato di notevole importanza, considerando che qui, a differenza della maggior parte degli altri 1000, il tabellone è ancora rimasto a 64 invece che a 96, oltre alla durata sulla singola settimana. Che poi è quella su cui verte un certo dibattito negli ambienti, considerato quanto si è potuto vedere nel 2024 e in comparazione con gli anni precedenti.