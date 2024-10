ATP Basilea, Rublev in carrozza al secondo turno, tanta Francia sorridente

I tornei sul cemento indoor stanno caratterizzando l’ultima parte di stagione. Il Vecchio Continente è protagonista con il torneo di Basilea, che aveva il solo Matteo Arnaldi in tabellone ma sconfitto in rimonta dal lucky Loser David Goffin, che guadagna così il secondo turno.

Debutto facile facile per Andrey Rublev, che si presenta al torneo come primo favorito del seeding. Nuno Borges non riesce ad opporre resistenza. Al secondo turno un match tosto, con uno tra il cileno Alejandro Tabilo e il croato Marin Cilic, che utilizza il ranking protetto.

Ad affrontare Goffin sarà invece Ugo Humbert; partita molto più difficile del previsto contro il qualificato di casa Jerome Kym, che al debutto tra i ‘grandi’ riesce a impensierire al numero 5 del tabellone, portandolo al terzo set ma avendo la peggio soltanto per 7-5 al terzo.

Francia che sorride anche con Arthur Fils e Giovanni Mpetshi Perricard: il numero 20 al mondo ha combattuto nel primo set contro Daniel Altmaier per poi prendergli le misure nella seconda frazione, rimontando da un break di svantaggio. Per l’altro francese servono 21 aces per avere ragione del qualificato James Duckworth.

ATP BAILEA, RISULTATI 21 OTTOBRE

U. Humbert b. J. Kym 6-4 6-7 7-5

D. Goffin b. M. Arnaldi 6-7 6-3 6-2

A. Fils b. D. Altmaier 7-6 6-3

G. Mpetshi Perricard b. J. Duckworth 7-6 6-3

A. Rublev b. N. Borges 6-3 6-2