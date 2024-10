ATP Almaty, in Kazakistan assenti i top players. Fognini in tabellone

Il carrozzone del tennis mondiale si sposta verso l’Europa. Lo swing asiatico sta per concludersi con la finale di Shanghai, poi si prenderà l’aereo per tornare nel Vecchio Continente per l’ultimo sprint fino al finale di stagione. Si comincia con tre tornei nella prossima settimana, tra cui quello di Almaty, in Kazakistan, che presenta probabilmente l’entry list più ‘debole’ del lotto.

Il cemento kazako difatti vede cancellati più di un giocatore di rilievo poco prima dell’inizio. Giocatori come Sebastian Korda, Arthur Fils, Alexander Bublik e anche il nostro Flavio Cobolli hanno preferito prendersi una settimana di riposto prima di tornare in campo, lasciando più di qualche buco di rilievo nel tabellone che già non prevedeva top 10 ai nastri di partenza.

E così il miglior giocatore per ranking è Frances Tiafoe; lo statunitense è ora nel mirino delle critiche più per i suoi comportamenti al di fuori del campo, dopo i minuti di follia al termine della partita persa contro Roman Safiullin in cui ha inveito pesantemente contro l’arbitro. Alejandro Tabilo è la seconda testa di serie, avanti a Karen Khachanov e a quel Tomas Machac che ha sorpreso Carlos Alcaraz a Shanghai.

Per via delle numerose cancellazioni, trova spazio nel tabellone principale anche Fabio Fognini, che dopo l’eliminazione in Cina si è ‘tenuto impegnato’ ad Hangzhou, con l’obiettivo di mettere qualche punticino in classifica per provare una leggera risalita.