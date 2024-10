America’s Cup oggi, New Zealand-Ineos: orari gara-5 e 6, tv, programma, streaming

Oggi mercoledì 16 ottobre (a partire dalle ore 14.10) va in scena la quarta giornata della America’s Cup. Prosegue l’avventura nelle acque di Barcellona, dove Team New Zealand e INEOS Britannia torneranno in scena per contendersi il trofeo sportivo più antico del mondo. I Kiwi conducono la serie con un perentorio 4-0 e sono a tre successi dalla difesa del titolo, per il momento hanno dimostrato una netta superiorità e hanno tutte le carte in regola per rifilare il cappotto ai britannici.

Peter Burling e compagni sono in possesso di una barca decisamente più veloce e incisiva, soprattutto di bolina, dove sono soliti allungare ampiamente nei confronti dei rivali. L’equipaggio di Ben Ainslie è apparso inerme al cospetto dell’abilità di manovra della corazzata oceanica, anche partendo meglio non è riuscito a evitare il sorpasso e la prova di forza degli avversari. Assisteremo nuovamente a un micidiale uno-due da parte del Defender, oppure il Challenger of Record riuscirà a inventarsi una magia?

Il programma odierno prevede la disputa di due regate: gara-5 andrà in scena alle ore 14.10, mentre a seguire (non prima delle ore 15.15) si disputerà gara-6. Naturalmente molto dipenderà dal vento: se dovesse essere inferiore ai 6,5 nodi allora si procederà con i consueti rinvii e il rischio di dover posticipare il confronto a giovedì, mentre venerdì 18 ottobre sono in programma gara-7 e gara-8.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle regate di oggi tra Team New Zealand e INEOS Britannia, valide per la America’s Cup. Le due gare in programma saranno trasmesse in diretta tv su Italia 1 e Sky Sport America’s Cup (canale 205); in diretta streaming su Mediaset Infinity, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO AMERICA’S CUP OGGI

Mercoledì 16 ottobre

Ore 14.10 Gara-5: Team New Zealand vs INEOS Britannia – Diretta tv su Italia 1, Sky Sport America’s Cup

A seguire (non prima delle ore 15.15) Gara-6: INEOS Britannia vs Team New Zealand – Diretta tv su Italia 1, Sky Sport America’s Cup

PROGRAMMA AMERICA’S CUP OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Italia 1, gratis e in chiaro; Sky Sport America’s Cup (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube di America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.