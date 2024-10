America’s Cup femminile, sorpresa Spagna: vince la prima regata di semifinale davanti a Luna Rossa

Una giornata decisamente movimentata a Barcellona, sede dell’edizione femminile dell’America’s Cup di vela. Il vento ha fatto non poco i capricci e nelle acque catalane i rinvii e le regate abortite sono state molteplici. Alla fine della fiera, si è riusciti a completare con un’unica prova la fase a gironi, portando al computo complessivo di sei qualificate per le semifinali.

Athena Pathway – Women (Gran Bretagna), Luna Rossa Prada Pirelli Women’s Team (Italia), Emirates Team New Zealand Women’s Team (Nuova Zelanda), Artemis (Svezia), Jajo Team Dutchsail (Paesi Bassi) e Sail Team BCN Women (Spagna) sono gli equipaggi in lizza per la conquista dell’atto conclusivo, che sorriderà alle prime due classificate.

Final Series che ha preso il via poco dopo con due regate nello schedule odierno, mentre le altre due si terranno domani per la definizione della graduatoria. Gara-1 ha visto il successo a sorpresa delle spagnole, brave a interpretare un vento salito a 13 nodi e a imporsi davanti a Luna Rossa di 0:07 e alle britanniche di Athena Pathway di 0:18.

Giulia Conti e compagne hanno cercato di attaccare le iberiche, abili a dominare il campo di regata in maniera autorevole, ma non sono state in grado di chiudere il gap. Pertanto, si punterà al successo della seconda prova di quest’oggi per mettere fieno in cascina nella classifica qualificante per la Finale di questa competizione.