America’s Cup femminile, Luna Rossa si difende nella quinta regata. Domani la chiusura del gruppo A e le semifinali

Continua a slittare la conclusione della fase a gironi dell’America’s Cup femminile 2024, prima edizione della Coppa America di vela riservata alle donne. Dopo aver rimandato di due giorni per varie vicissitudini le ultime quattro regate del gruppo A, quest’oggi a Barcellona il poco vento ha consentito lo svolgimento di una sola prova in tarda mattinata.

L’unica regata di flotta andata in scena oggi nelle acque catalane ha visto il successo delle svizzere di Alinghi davanti alle britanniche di Athena Pathway e ad American Magic, mentre Luna Rossa si è dovuta accontentare di una quarta posizione comunque utile per avvicinarsi all’obiettivo della qualificazione per le semifinali, riservata alle prime tre classificate del girone.

La quinta Race del raggruppamento si è disputata in condizioni meteo al limite, con un vento leggero che ha messo in grande difficoltà gli equipaggi nel tentativo di rimanere in volo senza cadere dai foil. Una situazione estremamente complicata e per certi versi aleatoria, in cui si sono verificati numerosi colpi di scena e scambi di posizione nei tre lati percorsi.

Il nuovo programma prevede il completamento del gruppo A domattina, con le ultime tre regate di flotta che si svolgeranno a partire dalle ore 10.10, mentre nel pomeriggio (dalle 14.10) si disputerebbero le quattro regate di semifinale con in palio i due posti per il Match Race finale di domenica 13 ottobre. Italia e Gran Bretagna condividono la vetta del girone con un margine di 11 punti sulla Svizzera, 16 sulla Nuova Zelanda (prima delle escluse in questo momento), 24 sulla Francia e 25 sugli USA.