Ambesi: “Sinner ha tanto margine giocando indoor. Con Medvedev due categorie di differenza”

Nel consueto appuntamento sul canale YouTube di OA Sport con TennisMania, condotto da Dario Puppo e Guido Monaco, è stato ospite Massimiliano Ambesi, giornalista di Eurosport: fari puntati sul torneo d’esibizione Six Kings Slam, con Jannik Sinner che ha superato nettamente Daniil Medvedev nel match valido per i quarti di finale.

Nettissima l’affermazione di Sinner, vittorioso per 6-0 6-3: “A perdere credo che non ci stia nessuno, magari l’approccio ad un’esibizione può essere un pochino più spensierato, e secondo me anche il dopo, quindi la sconfitta la metabolizzi più rapidamente, dopodiché quando sei in campo la partita te la giochi, e se perdi un set 6-0 ti rimane. Il 6-0 sulla ruota delle sfide tra Sinner e Medvedev era uscito una sola volta, ma a vantaggio del russo, e dobbiamo tornare agli albori di questo percorso di incontri“.

L’azzurro ha controllato senza patemi l’incontro: “L’impressione è che su questo tipo di superficie indoor Sinner abbia veramente tanto margine, perché ieri quando c’è stato bisogno di alzare il gas dallo 0-40, o in situazioni di quel tipo, è rientrato comodamente, dando davvero l’impressione di avere tutto sotto controllo. Effettivamente, per quanto possa contare, la prestazione di ieri è stata strabiliante, poi, ripeto, tutto va messo nel giusto contesto di questo torneo, della valenza che possa avere, ma poi la prestazione, ieri effettivamente Sinner si è espresso su livelli notevoli“.

La principale differenza palesatasi nella sfida tra l’azzurro ed il russo: “Ad inizio secondo set ho iniziato ad avere un po’ l’occhio, perché, vi giuro, a me girava la testa, non riuscivo a trovare l’inquadratura per seguire la partita, però si nota di più la velocità della palla. Vedevi veramente quanto uscisse veloce la palla della racchetta di Sinner, questo particolare l’ho notato più ieri che in altre occasioni, poi se devo scegliere l’inquadratura per guardare la partita, scelgo sempre comunque le altre, però sul discorso della velocità della palla ieri io la percepivo di più“.

Sinner ha ampio margine sulla larga maggioranza dei suoi avversari: “In questo momento ci sono due categorie di differenza, e Medvedev è comunque ampiamente uno dei primi 10 al mondo, ampiamente. Ieri si è visto in maniera inequivocabile nell’incontro di Sinner e nell’incontro di Alcaraz con Rune, che non è top ten ma è in questo momento top 20, che c’è proprio una differenza enorme: se Sinner batte Medvedev otto volte di fila tra cemento indoor ed outdoor, proprio casuale non sarà. Io ho questa fotografia del primo gioco: Medvedev mette tre prime di fila e si trova sotto 15-30, in passato queste situazioni non le vedevi. Il servizio di Medvedev, rispetto magari a qualche tempo fa, è calato e Sinner lo legge comodamente, perché ieri alla fine realizza cinque break su otto occasioni a disposizione, e se dava gas erano anche più di cinque“.