Alexander Zverev chiarisce le sue condizioni: “Ho un piccolo problema ai polmoni, ma giocherò”

Alexander Zverev ha avuto un avvicinamento un po’ particolare al Masters1000 di Shanghai. Il tedesco (attuale n.3 del mondo) è stato costretto a rinunciare all’ATP500 di Pechino per un problema fisico e con questo forfait ha perso il posto di n.2 del ranking in favore dello spagnolo Carlos Alcaraz, che quest’oggi disputerà la Finale del torneo cinese contro Jannik Sinner (n.1 del mondo).

Zverev, dunque, si ripresenta in campo per il torneo conclusivo dello swing asiatico dove spera di far bene e riprendersi la piazza d’onore nella classifica mondiale. Nella conferenza stampa di presentazione dell’evento, il tedesco ha chiarito le sue condizioni: “Ho avuto un piccolo problema ai polmoni. Ho un’infiammazione che impiegherà qualche mese, due o tre, a scomparire del tutto. Sto assumendo farmaci, ma il motivo per cui mi sono ritirato da Pechino è stato perché stavo molto male, avevo la febbre alta durante e dopo la Laver Cup. Alla fine sono finito in ospedale, non mi sentivo bene. Non avevo l’energia per giocare, stavo prendendo antibiotici da una settimana“, le parole del teutonico.

“Ora mi sento meglio, ma il mio problema ai polmoni c’è ancora. Ho la sensazione di essere un po’ più stanco del solito, ma ho deciso di giocare al meglio delle mie possibilità attuali, piuttosto che stare fermo. Il medico mi ha detto che se gioco il mio recuperò non ne verrà influenzato, quindi sono felice di dare tutto quello che ho per fare bene in campo“, ha sottolineato Zverev.

Mesi effettivamente un po’ complicati per Sascha se si pensa alle sconfitte inattese a Wimbledon e agli US Open contro lo stesso avversario, l’americano Taylor Fritz. In particolare, a New York, la sensazione è che il tedesco non abbia sfruttato una grande occasione, vista la parte di tabellone in cui si trovava e le eliminazioni premature di Novak Djokovic e di Alcaraz che avevano reso il percorso meno complicato. Cercherà di rifarsi Zvevev in chiusura di questo 2024.