Accordo tra la FISG e la KNSB: collaborazione Italia-Olanda per short track e speed skating

Collaborare con i migliori per essere migliori. È con questo spirito che è stato dato il via ufficiale a un accordo tra la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG) e la KNSB, ovvero la federazione olandese di pattinaggio su ghiaccio per lavorare insieme nel percorso che porterà alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. In che cosa consiste questo progetto?

Si punta alla condivisione di conoscenze ed esperienze tra gli atleti di riferimento, gli allenatori e gli staff tecnici nonché l’organizzazione di camp e raduni per la pista lunga e lo short track alla presenza di entrambe le compagine citate. Le due discipline della velocità sul ghiaccio al centro dell’attenzione, per avere informazioni utili allo sviluppo del movimento.

FISG e KNSB hanno firmato dunque questo accordo fino al 2026 e l’intenzione è quella anche di rinnovarlo per le prossime edizioni delle rassegne a Cinque Cerchi invernali. Una partnership le cui basi son state gettate nel corso del 59° Congresso ISU, andato in scena a Las Vegas all’inizio di giugno. Lì, i rappresentanti della KNSB e della FISG sono giunti alla conclusione di quanto potesse essere conveniente da entrambe le parti il progetto, dal punto di vista sportivo e gestionale.

“Questa collaborazione garantisce un valore aggiunto a entrambi i Paesi. Le nostre federazioni sono leader a livello internazionale nel pattinaggio di velocità su pista lunga e corta e grazie a questo programma congiunto potranno innalzare ulteriormente il livello, condividendo le conoscenze reciproche e creando un effetto win-win“, ha dichiarato Andrea Gios, Presidente della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio.

A queste parole si è associato Remy de Wit, Direttore Tecnico della KNSB: “I Paesi Bassi e l’Italia fanno parte da anni dell’élite mondiale nel pattinaggio di velocità e short track. Con le Olimpiadi del 2026 all’orizzonte, gli italiani rappresentano per gli atleti e gli allenatori del team olandese i partner di allenamento ideali. Inoltre, in questo modo potremo avvicinarci al contesto che ci attenderà a Milano anche fuori dai test event“.