A che ora Sinner-Medvedev al Six Kings Slam: programma, tv, streaming

Riyadh si prepara ad essere il centro del mondo tennistico. Domani pomeriggio parte il Six Kings Slam, il torneo d’esibizione più ricco del pianeta: sei giocatori che combatteranno per un montepremi di sei milioni di dollari che verrà assegnato domenica 19 ottobre. Ad aprire la contesa saranno Jannik Sinner e Daniil Medvedev nel primi dei due quarti di finale.

Per il numero 1 al mondo c’è di nuovo il russo di fronte. Bilancio in pari, con sette vittorie a testa, ma sappiamo come l’azzurro abbia nettamente ribaltato la percezione di questa rivalità con sette successi negli ultimi otto confronti, comprendendo anche appuntamenti importanti come la finale degli Australian Open e le semifinali dei Masters1000 di Miami e Shanghai, quest’ultima pochi giorni fa.

Il vincitore di questa sfida andrà ad affrontare Novak Djokovic il giorno successivo. Il serbo ha usufruito di un ‘bye’, se così vogliamo definirlo, così come Rafa Nadal nella parte inferiore del tabellone. Lo spagnolo attende invece il vincitore del match tra Carlos Alcaraz ed Holger Rune, che si giocherà non prima delle 20.

Il match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev inizierà alle ore 18.30 di domani, mercoledì 16 ottobre 2024. La sfida verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Tennis (canale 203) in abbonamento e su Supertennis (canale 64) in chiaro, oltre che in streaming su NOW, Supertennis.tv e NOW. OA Sport garantirà invece la diretta testuale della partita.

SIX KINGS SLAM, IL PROGRAMMA

16 ottobre

18.30 J. Sinner vs D. Medvedev – quarti di finale

SINNER-MEDVEDEV, SIX KINGS SLAM: DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203, in abbonamento), Supertennis (64, in chiaro)

Diretta streaming: NOW (in abbonamento), DAZN (in abbonamento), SkyGo (in abbonamento), Supertennis.tv (in chiaro)

Diretta testuale: OA Sport